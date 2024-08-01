El Pais: Венгрия завершила миротворческую миссию по Украине

Газета пишет, что решение правительства премьер-министра Венгии Виктора Орбана смягчить одну из форм выдачи рабочих виз и распространить ее на граждан России и Белоруссии говорит о все более тесных связях Орбана с Кремлем. Этот эпизод еще больше подогревает кризис между Будапештом и ЕС из-за близости Орбана к России. Встречи для обсуждения Украины в рамках миротворческой миссии, совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, как указывает El Pais, «привели в ярость институты ЕС и большинство столиц». ЕС и Европарламент призвали Будапешт к ответным мерам и бойкотируют встречи высокого уровня, организованные венгерским председательством в Совете ЕС.