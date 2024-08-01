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El Pais: Венгрия завершила миротворческую миссию по Украине

Ведомости

Венгерский министр по европейским делам Яношем Бока направил странам ЕС ноту, в которой указано, что Венгрия прекратила свою миротворческую миссию по Украине. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Газета пишет, что решение правительства премьер-министра Венгии Виктора Орбана смягчить одну из форм выдачи рабочих виз и распространить ее на граждан России и Белоруссии говорит о все более тесных связях Орбана с Кремлем. Этот эпизод еще больше подогревает кризис между Будапештом и ЕС из-за близости Орбана к России. Встречи для обсуждения Украины в рамках миротворческой миссии, совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, как указывает El Pais, «привели в ярость институты ЕС и большинство столиц». ЕС и Европарламент призвали Будапешт к ответным мерам и бойкотируют встречи высокого уровня, организованные венгерским председательством в Совете ЕС.

При этом в ЕС сомневаются, что заявления о прекрашении миссии являются правдивыми, и считают, что «Орбан, великий провокатор, может возобновить этот маневр, когда ему это будет удобно», пишет издание.

1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. Уже 2 июля Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

После визита в Россию 6 июля Орбан отправился в Азербайджан, а оттуда – в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.

9 июля Орбан отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с Путиным. Мишель позже отверг его предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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