Самолет спецотряда «Россия» приземлился в Турции
Самолет Ту-204 специального летного отряда «Россия» с бортовым номером RSD939 приземлился в Анкаре в 16:25 мск на фоне сообщений о возможном обмене заключенными, следует из данных сервиса для наблюдения за самолетами Flightradar.
1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека.
В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.
1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.