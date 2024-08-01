Кремль пока не комментирует возможное освобождение Гершковича и Уилана
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», действительно ли Россия освобождает в рамках обмена с США журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Гершкович и Уилан направляются за пределы России – их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. США и их союзники также вернут в Россию заключенных в рамках сделки. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.
1 августа на брифинге Песков не стал комментировать возможный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. «По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», – сказал он. 26 июня он заявлял, что эта тема «любит тишину».