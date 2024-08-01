Кремль пока не комментирует возможное освобождение Гершковича и Уилана

Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Гершкович и Уилан направляются за пределы России – их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. США и их союзники также вернут в Россию заключенных в рамках сделки. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.