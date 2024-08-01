Bloomberg: Гершкович и Уилан освобождены в рамках обмена заключенными
Американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России, их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Гершкович и Уилан находятся на пути к местам назначения за пределами России. США и их союзники также вернут в Россию заключенных в рамках сделки. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны, уточняет издание.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли Россия освобождает в рамках обмена с США Гершковича и Уилана, как сообщил Bloomberg. 1 августа на брифинге Песков не стал комментировать возможный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. «По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», – сказал он.
Самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, использовавшийся в 2022 г. при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приземлился в Мурманске в 13:28 мск. Он вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 6:11 мск. В 8:35 мск самолет приземлился в Калининграде. В Мурманск он вылетел в 10:31 мск.
1 августа телеканал Fox News сообщил, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа. 31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться «в ближайшие часы». Частью обмена могут стать Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Телеканал отмечает, что в обмене может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Вместе с тем в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.
Белый дом, госдепартамент США и посольство России в стране не стали комментировать возможный обмен заключенными с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет отвечать, ведется ли возможная подготовка заключенных, в том числе Гершковича, к обмену.