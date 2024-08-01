Bloomberg: Гершкович и Уилан освобождены в рамках обмена заключенными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли Россия освобождает в рамках обмена с США Гершковича и Уилана, как сообщил Bloomberg. 1 августа на брифинге Песков не стал комментировать возможный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. «По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», – сказал он.