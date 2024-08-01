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В Мурманске приземлился использовавшийся при обмене заключенными самолет

Ведомости

Самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727 приземлился в Мурманске в 13:28 мск, следует из данных портала Flightradar24.

Воздушное судно вылетело из московского аэропорта «Внуково» в 6:11 мск. В 8:35 мск самолет приземлился в Калининграде. В Мурманск он вылетел в 10:31 мск.

По данным Radaratlas, этот самолет в 2022 г. использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

1 августа телеканал Fox News сообщил, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа.

31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться «в ближайшие часы». Частью обмена могут стать Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Телеканал отмечает, что в обмене может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.

Белый дом, госдепартамент США и посольство России в стране не стали комментировать возможный обмен заключенными с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет отвечать, ведется ли возможная подготовка заключенных, в том числе Гершковича, к обмену.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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