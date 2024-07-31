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Власти США не стали комментировать возможный обмен заключенными с Россией

Ведомости

Белый дом, госдепартамент США и посольство России в стране не стали комментировать возможный обмен заключенными с РФ, сообщает ТАСС.

Белый дом и госдепартамент не отреагировали на просьбу агентства дать комментарии по возможному обмену. Российский дипломат в разговоре с ТАСС заявил, что посольство никак не комментирует данную ситуацию.

В то же время из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. Бюро помогает узнать место, где заключенные содержатся под стражей.

В России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не стал комментировать возможную подготовку обмена. При этом глава государства Владимир Путин до этого заявлял, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос The Wall Street Journal об аресте журналиста Эвана Гершковича.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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