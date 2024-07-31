Власти США не стали комментировать возможный обмен заключенными с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не стал комментировать возможную подготовку обмена. При этом глава государства Владимир Путин до этого заявлял, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос The Wall Street Journal об аресте журналиста Эвана Гершковича.