Власти США не стали комментировать возможный обмен заключенными с Россией
Белый дом, госдепартамент США и посольство России в стране не стали комментировать возможный обмен заключенными с РФ, сообщает ТАСС.
Белый дом и госдепартамент не отреагировали на просьбу агентства дать комментарии по возможному обмену. Российский дипломат в разговоре с ТАСС заявил, что посольство никак не комментирует данную ситуацию.
В то же время из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. Бюро помогает узнать место, где заключенные содержатся под стражей.
В России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не стал комментировать возможную подготовку обмена. При этом глава государства Владимир Путин до этого заявлял, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос The Wall Street Journal об аресте журналиста Эвана Гершковича.