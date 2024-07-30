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Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена заключенных

Ведомости

Кремль не будет отвечать, ведется ли возможная подготовка заключенных, в том числе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эту тему мы не комментируем», – сказал Песков. 

Ранее стало известно, что из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева предположила, что причиной предполагаемого исчезновения из мест отбывания наказания и СИЗО сразу нескольких известных осужденных может быть «групповой обмен».

«В истории современной России такого еще не было, но в советской – да», – написала она у себя в Telegram-канале.  

Версия о помиловании могла бы иметь место в случае с некоторыми заключенными, писавшими прошение президенту, но не все это делали, отметила Меркачева.

Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Об этом он сказал в рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос The Wall Street Journal о продлении ареста журналиста Гершковича, которого тогда подозревали в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Президент заявил, что Россия контактирует по этому вопросу с американскими партнерами. 19 июля суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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