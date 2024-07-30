Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена заключенных

Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Об этом он сказал в рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос The Wall Street Journal о продлении ареста журналиста Гершковича, которого тогда подозревали в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Президент заявил, что Россия контактирует по этому вопросу с американскими партнерами. 19 июля суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы.