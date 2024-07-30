Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена заключенных
Кремль не будет отвечать, ведется ли возможная подготовка заключенных, в том числе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эту тему мы не комментируем», – сказал Песков.
Ранее стало известно, что из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик.
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева предположила, что причиной предполагаемого исчезновения из мест отбывания наказания и СИЗО сразу нескольких известных осужденных может быть «групповой обмен».
«В истории современной России такого еще не было, но в советской – да», – написала она у себя в Telegram-канале.
Версия о помиловании могла бы иметь место в случае с некоторыми заключенными, писавшими прошение президенту, но не все это делали, отметила Меркачева.
Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Об этом он сказал в рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос The Wall Street Journal о продлении ареста журналиста Гершковича, которого тогда подозревали в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Президент заявил, что Россия контактирует по этому вопросу с американскими партнерами. 19 июля суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы.