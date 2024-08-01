Fox News: Гершкович вернется в США в рамках обмена пленными

Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. Следствие установило, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность.