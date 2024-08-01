Fox News: Гершкович вернется в США в рамках обмена пленными
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, вернется в США в рамках обмена пленными 1 августа, сообщает телеканал Fox News.
31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться «в ближайшие часы». Уточнялось, что частью обмена в том числе могут стать Гершкович, Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, и бывший американский морпех Пол Уилан. По данным N1, в обмене может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Вместе с тем в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.
Белый дом, госдепартамент США и посольство России в стране не стали комментировать возможный обмен заключенными с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет отвечать, ведется ли возможная подготовка заключенных, в том числе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.
Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. Следствие установило, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность.