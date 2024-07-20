Антонов: заявления США о Гершковиче не выдерживают критики
Заявления американских властей о журналисте The Wall Street Journal (WSJ) Эване Гершковиче не выдерживают критики, он осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Москва, как отметил Антонов, не впервые сталкивается с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Он указал на «избирательный подход» Вашингтона в контексте того, что считать «правильным, справедливым и законным», и российской стороне этот подход хорошо известен.
«Эван Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила "охоту" за американцами, не выдерживают критики», – сказал дипломат.
По его мнению, именно США преследуют российских граждан по всему миру и «отправляют их за решетку под надуманными предлогами».
Гершковича задержали в России в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля его признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина.
В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России.