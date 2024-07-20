Антонов: заявления США о Гершковиче не выдерживают критики

Гершковича задержали в России в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля его признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина.