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Антонов: заявления США о Гершковиче не выдерживают критики

Ведомости

Заявления американских властей о журналисте The Wall Street Journal (WSJ) Эване Гершковиче не выдерживают критики, он осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Москва, как отметил Антонов, не впервые сталкивается с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Он указал на «избирательный подход» Вашингтона в контексте того, что считать «правильным, справедливым и законным», и российской стороне этот подход хорошо известен. 

«Эван Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила "охоту" за американцами, не выдерживают критики», – сказал дипломат.

По его мнению, именно США преследуют российских граждан по всему миру и «отправляют их за решетку под надуманными предлогами». 

Гершковича задержали в России в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля его признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина.

В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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