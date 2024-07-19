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Байден: США продолжат добиваться освобождения Гершковича

Ведомости

США продолжат добиваться освобождения журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщил президент страны Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня Эван Гершкович получил 16 лет лишения свободы в российской тюрьме <...>. Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и будем продолжать это делать», – заявил президент США.

19 июля Гершковича признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ст. 276 УК РФ – шпионаж. Журналиста задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

Гершкович свою вину не признал. В WSJ также отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. 

В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону допустил обмен Гершковича. По его словам, соглашение возможно достигнуть при наличии встречных движений со стороны представителей иностранных спецслужб. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков неоднократно отказывался от комментариев по делу журналиста. Он подчеркнул, что тема обмена Гершковича «любит тишину».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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