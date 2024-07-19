Байден: США продолжат добиваться освобождения Гершковича
США продолжат добиваться освобождения журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщил президент страны Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Сегодня Эван Гершкович получил 16 лет лишения свободы в российской тюрьме <...>. Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и будем продолжать это делать», – заявил президент США.
19 июля Гершковича признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ст. 276 УК РФ – шпионаж. Журналиста задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.
Гершкович свою вину не признал. В WSJ также отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону допустил обмен Гершковича. По его словам, соглашение возможно достигнуть при наличии встречных движений со стороны представителей иностранных спецслужб. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков неоднократно отказывался от комментариев по делу журналиста. Он подчеркнул, что тема обмена Гершковича «любит тишину».