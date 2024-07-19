Байден: США продолжат добиваться освобождения Гершковича

Гершкович свою вину не признал. В WSJ также отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича.