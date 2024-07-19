Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами причастности сотрудника газеты The Wall Street Journal к шпионажу. Он также добавил, что спецслужбы России и США контактируют по этому вопросу для того, чтобы определить возможность обмена и его участников, однако «эта тема не любит суеты».