Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режимаВину в шпионаже он не признал
Свердловский областной суд приговорил журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – объявил судья.
Обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии строгого режима. Сам журналист в суде вину не признал.
Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме 26 июня. Его обвиняли по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Журналиста задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.
В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами причастности сотрудника газеты The Wall Street Journal к шпионажу. Он также добавил, что спецслужбы России и США контактируют по этому вопросу для того, чтобы определить возможность обмена и его участников, однако «эта тема не любит суеты».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 19 июля оставил вопрос об обмене Гершковича без ответа. По его словам, обвинение в шпионаже – весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости.
23 мая бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется освобождения Гершковича. По его словам, это произойдет почти сразу после выборов президента США, еще до инаугурации. Трамп выразил уверенность, что победит на выборах, и добавил, что США не придется «ничего платить» за это и что Путин согласится освободить Гершковича для него, «но не для кого-либо другого». В Кремле, комментируя слова Трампа, подчеркнули, что Путин не контактирует с бывшим президентом США.