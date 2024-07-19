Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет строгого режима

23 мая бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется освобождения Гершковича. По его словам, это произойдет почти сразу после выборов президента США еще до инаугурации. Трамп выразил уверенность, что победит на выборах и добавил, что США не придется «ничего платить» за это и что Путин согласится освободить Гершковича для него, «но не для кого-либо другого». В Кремле, комментируя слова Трампа, подчеркнули, что Путин не контактирует с бывшим президентом США.