Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет строгого режима
Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича за шпионаж, пишет ТАСС.
«В ходе прений сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказали в свердловском облсуде.
В Свердловском областном суде сообщили, что судебный процесс по делу Гершковича вышел на завершающую стадию. Оглашение приговора состоится в 17.00 (15:00 мск).
26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, – шпионаж. Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.
В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича.
23 мая бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется освобождения Гершковича. По его словам, это произойдет почти сразу после выборов президента США еще до инаугурации. Трамп выразил уверенность, что победит на выборах и добавил, что США не придется «ничего платить» за это и что Путин согласится освободить Гершковича для него, «но не для кого-либо другого». В Кремле, комментируя слова Трампа, подчеркнули, что Путин не контактирует с бывшим президентом США.