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Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет строгого режима

Ведомости

Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича за шпионаж, пишет ТАСС.

«В ходе прений сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказали в свердловском облсуде.

Сам Гершкович вину не признал, сообщили в пресс-службе суда.

В Свердловском областном суде сообщили, что судебный процесс по делу Гершковича вышел на завершающую стадию. Оглашение приговора состоится в 17.00 (15:00 мск).

26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, – шпионаж. Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича.

23 мая бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется освобождения Гершковича. По его словам, это произойдет почти сразу после выборов президента США еще до инаугурации. Трамп выразил уверенность, что победит на выборах и добавил, что США не придется «ничего платить» за это и что Путин согласится освободить Гершковича для него, «но не для кого-либо другого». В Кремле, комментируя слова Трампа, подчеркнули, что Путин не контактирует с бывшим президентом США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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