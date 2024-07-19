Песков не стал отвечать на вопрос о возможном обмене арестованного Гершковича
Вопрос о перспективе обмена журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которому обвинение запросило 18 лет колонии по делу о шпионаже, на кого-то из российских граждан останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я оставляю без ответа ваш вопрос», – сказал он.
Песков также не стал комментировать, почему заседание, которое было назначено на август, перенесли и уже сегодня ожидается вынесение приговора. Представитель Кремля ограничился лишь словами о том, что «это решение суда». Аналогичный ответ он дал на вопрос о причине закрытости процесса от публики.
«Вы знаете, что там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости. Каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд», – добавил Песков.
26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста, писал ТАСС. Сам Гершкович вину не признал, сообщили в пресс-службе суда.