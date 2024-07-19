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Песков не стал отвечать на вопрос о возможном обмене арестованного Гершковича

Ведомости

Вопрос о перспективе обмена журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которому обвинение запросило 18 лет колонии по делу о шпионаже, на кого-то из российских граждан останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я оставляю без ответа ваш вопрос», – сказал он.

Песков также не стал комментировать, почему заседание, которое было назначено на август, перенесли и уже сегодня ожидается вынесение приговора. Представитель Кремля ограничился лишь словами о том, что «это решение суда». Аналогичный ответ он дал на вопрос о причине закрытости процесса от публики.

«Вы знаете, что там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости. Каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд», – добавил Песков.

26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста, писал ТАСС. Сам Гершкович вину не признал, сообщили в пресс-службе суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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