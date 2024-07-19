Песков не стал отвечать на вопрос о возможном обмене арестованного Гершковича

26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста, писал ТАСС. Сам Гершкович вину не признал, сообщили в пресс-службе суда.