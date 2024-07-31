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N1: обмен заключенными между Россией и США может состояться «в ближайшие часы»

Ведомости

Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться «в ближайшие часы», сообщил словенский телеканал N1.

Словения депортирует двух осужденных за шпионаж в пользу России, они находятся под стражей с декабря 2022 г. Анна Дульцева и Артем Дульцев, которые выдавали себя за аргентинцев, признали вину. По данным телеканала, они станут «частью масштабного обмена», в котором принимают участие Россия, США, Германия, Белоруссия и еще несколько стран.

Частью обмена также могут стать Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. N1 также отмечает, что в обмене может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работать над новым обменом, сообщает ТАСС. По его словам, президент страны Джо Байден лично уделяет этому внимание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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