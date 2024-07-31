N1: обмен заключенными между Россией и США может состояться «в ближайшие часы»

Словения депортирует двух осужденных за шпионаж в пользу России, они находятся под стражей с декабря 2022 г. Анна Дульцева и Артем Дульцев, которые выдавали себя за аргентинцев, признали вину. По данным телеканала, они станут «частью масштабного обмена», в котором принимают участие Россия, США, Германия, Белоруссия и еще несколько стран.