N1: обмен заключенными между Россией и США может состояться «в ближайшие часы»
Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться «в ближайшие часы», сообщил словенский телеканал N1.
Словения депортирует двух осужденных за шпионаж в пользу России, они находятся под стражей с декабря 2022 г. Анна Дульцева и Артем Дульцев, которые выдавали себя за аргентинцев, признали вину. По данным телеканала, они станут «частью масштабного обмена», в котором принимают участие Россия, США, Германия, Белоруссия и еще несколько стран.
Частью обмена также могут стать Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. N1 также отмечает, что в обмене может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работать над новым обменом, сообщает ТАСС. По его словам, президент страны Джо Байден лично уделяет этому внимание.