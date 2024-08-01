Использовавшийся при обмене заключенными самолет приземлился в Калининграде
Самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727 приземлился в Калининграде в 8:35 мск, следует из данных портала Flightradar24.
Воздушное судно вылетело из московского аэропорта «Внуково» в 6:11 мск. По данным Radaratlas, этот самолет в 2022 г. использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
1 августа телеканал Fox News сообщил, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа.
31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться «в ближайшие часы». Уточнялось, что частью обмена могут стать Гершкович, Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, и бывший американский морпех Пол Уилан. По информации телеканала, в обмене может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Вместе с тем в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.