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Bloomberg: Кара-Мурза будет освобожден в рамках обмена заключенными

Ведомости

В рамках соглашения об обмене заключенными Россия освободит политика Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Последнюю неделю адвокаты Кара-Мурзы сообщают, что их не допускают к политику в тюремную больницу. Адвокат Вадим Прохоров (признан иноагентом в России) сообщил, что адвоката Сергея Сафронова не допустили в ФКЛПУ 11 УФСИН по Омской области.

Британское издание The Telegraph сообщило, что Кара-Мурза может быть одним из двух граждан Великобритании в списке заключенных, подлежащих обмену.

1 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан направляются за пределы России – их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. США и их союзники также вернут в Россию заключенных в рамках сделки. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.

17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет по освобождении из колонии.

По версии следствия, во время своего выступления в парламенте Аризоны в марте 2022 г. он распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.

Владимир Кара-Мурза родился 7 сентября 1981 г. В 2013 г. он был кандидатом в депутаты Ярославской областной думы, однако суд принял решение снять его с выборов из-за наличия двойного гражданства (России и Великобритании), что противоречило ст. 4 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Он также был сопредседателем партии «Парнас», федеральным координатором «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России; в мае 2021 г. полностью прекратила свою деятельность), а также работал ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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