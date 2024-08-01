Bloomberg: Кара-Мурза будет освобожден в рамках обмена заключенными

Владимир Кара-Мурза родился 7 сентября 1981 г. В 2013 г. он был кандидатом в депутаты Ярославской областной думы, однако суд принял решение снять его с выборов из-за наличия двойного гражданства (России и Великобритании), что противоречило ст. 4 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Он также был сопредседателем партии «Парнас», федеральным координатором «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России; в мае 2021 г. полностью прекратила свою деятельность), а также работал ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».