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Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Такой срок он получил по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации
Анастасия Морозова Яна Суринская
Сергей Бобылев / ТАСС

Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов) к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках об армии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Помимо этого Кара-Мурзе запретили заниматься журналистской деятельностью в течение 7 лет по освобождении из колонии. Его также приговорили к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб.

Ранее прокурор просил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам по совокупности трех преступлений, в которых его обвиняют. Политик находится под арестом с апреля 2022 г., с тех пор эту меру пресечения неоднократно продлевали. 

В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Владимир Кара-Мурза родился 7 сентября 1981 г. В 2013 г. он был кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы, однако суд принял решение снять его с выборов из-за наличия двойного гражданства (России и Великобритании), что противоречило ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Он также был сопредседателем партии «Парнас», федеральным координатором «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России; в мае 2021 г. полностью прекратила свою деятельность), а также работал ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».

2 февраля 2017 г. Кара-Мурза был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже его ввели в состояние искусственной комы. Он находился в больнице с симптомами отравления, сходными с теми, что были в 2015 г. Тогда в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов, рассказывал его адвокат Вадим Прохоров. В декабре 2015 г. Кара-Мурза обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. В обоих случаях уголовное дело возбуждено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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