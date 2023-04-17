Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии

В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).