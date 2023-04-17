Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонииТакой срок он получил по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации
Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов) к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках об армии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Помимо этого Кара-Мурзе запретили заниматься журналистской деятельностью в течение 7 лет по освобождении из колонии. Его также приговорили к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб.
Ранее прокурор просил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам по совокупности трех преступлений, в которых его обвиняют. Политик находится под арестом с апреля 2022 г., с тех пор эту меру пресечения неоднократно продлевали.
В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Владимир Кара-Мурза родился 7 сентября 1981 г. В 2013 г. он был кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы, однако суд принял решение снять его с выборов из-за наличия двойного гражданства (России и Великобритании), что противоречило ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Он также был сопредседателем партии «Парнас», федеральным координатором «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России; в мае 2021 г. полностью прекратила свою деятельность), а также работал ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».
2 февраля 2017 г. Кара-Мурза был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже его ввели в состояние искусственной комы. Он находился в больнице с симптомами отравления, сходными с теми, что были в 2015 г. Тогда в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов, рассказывал его адвокат Вадим Прохоров. В декабре 2015 г. Кара-Мурза обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. В обоих случаях уголовное дело возбуждено не было.