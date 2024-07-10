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Песков заявил об отсутствии планов выпускать тяжелобольных заключенных

Ведомости

У Кремля нет планов выпускать тяжелобольных заключенных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности освобождения политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ).

«Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет», – сказал он.

Песков также сообщил, что Кремль не следит за ситуацией с недопуском адвокатов в тюремную больницу к политику Кара-Мурзе. Он рекомендовал журналистам обратиться с вопросом во ФСИН.

Последнюю неделю адвокаты Кара-Мурзы сообщают, что их не допускают к политику в тюремную больницу. Адвокат Вадим Прохоров (признан иноагентом) сообщил, что адвоката Сергея Сафронова не допустили в ФКЛПУ 11 УФСИН по Омской области.

17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет по освобождении из колонии.

По версии следствия, во время своего выступления в парламенте Аризоны в марте 2022 г. он распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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