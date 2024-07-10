Песков заявил об отсутствии планов выпускать тяжелобольных заключенных
У Кремля нет планов выпускать тяжелобольных заключенных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности освобождения политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ).
«Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет», – сказал он.
Песков также сообщил, что Кремль не следит за ситуацией с недопуском адвокатов в тюремную больницу к политику Кара-Мурзе. Он рекомендовал журналистам обратиться с вопросом во ФСИН.
Последнюю неделю адвокаты Кара-Мурзы сообщают, что их не допускают к политику в тюремную больницу. Адвокат Вадим Прохоров (признан иноагентом) сообщил, что адвоката Сергея Сафронова не допустили в ФКЛПУ 11 УФСИН по Омской области.
17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет по освобождении из колонии.
По версии следствия, во время своего выступления в парламенте Аризоны в марте 2022 г. он распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.