Песков заявил об отсутствии планов выпускать тяжелобольных заключенных

17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет по освобождении из колонии.