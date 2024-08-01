Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по ее безопасности
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщает пресс-служба станции.
Во время визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждалось текущее состояние ЗАЭС и обеспечение ее ядерной безопасности. Директор станции Юрий Черничук рассказал о планах развития ЗАЭС. В рамках совещания, в частности, обсуждались меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения, и подготовка к новому осенне-зимнему периоду.
ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару, где расположена ЗАЭС. В июле на пленарном заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал обломки украинского беспилотника, атаковавшего станцию в апреле.
В июне украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч», а также повредили трансформатор подстанции «Радуга». 3 июля украинская армия снова атаковала «Радугу»: по подстанции было нанесено три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 5 июля ВСУ повторно ударили по подстанции «Луч».
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.