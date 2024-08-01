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Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по ее безопасности

Ведомости

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщает пресс-служба станции.

Во время визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждалось текущее состояние ЗАЭС и обеспечение ее ядерной безопасности. Директор станции Юрий Черничук рассказал о планах развития ЗАЭС. В рамках совещания, в частности, обсуждались меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения, и подготовка к новому осенне-зимнему периоду.

ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару, где расположена ЗАЭС. В июле на пленарном заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал обломки украинского беспилотника, атаковавшего станцию в апреле.

В июне украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч», а также повредили трансформатор подстанции «Радуга». 3 июля украинская армия снова атаковала «Радугу»: по подстанции было нанесено три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 5 июля ВСУ повторно ударили по подстанции «Луч».

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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