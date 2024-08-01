Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по ее безопасности

Во время визита в Энергодар Кириенко провел совещание, на котором обсуждалось текущее состояние ЗАЭС и обеспечение ее ядерной безопасности. Директор станции Юрий Черничук рассказал о планах развития ЗАЭС. В рамках совещания, в частности, обсуждались меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения, и подготовка к новому осенне-зимнему периоду.