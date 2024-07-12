Путин: Россия добьется безопасности в Запорожской области
Обеспечение безопасности Запорожской области и ее жителей является ключевым вопросом, Россия обязательно добьется этого, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Евгением Балицким.
В частности, президент затронул вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметив, что факт ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) «теперь уже прямо по станции» требует особого внимания со стороны властей, «и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня».
«Это их большая ошибка», – подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил, что несмотря на все сложности в регионе отмечается восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства. По его словам, тенденцию «безусловно надо поддержать». При этом первостепенные задачи связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора.
ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. 12 июля на пленарном заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал обломки украинского беспилотника, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля.
В июне украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч», а также повредили трансформатор подстанции «Радуга». 3 июля украинская армия снова атаковала «Радугу»: по подстанции было нанесено три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции. Атака не повлияла на энергоснабжение АЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.