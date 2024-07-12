Путин: Россия добьется безопасности в Запорожской области

Глава государства также отметил, что несмотря на все сложности в регионе отмечается восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства. По его словам, тенденцию «безусловно надо поддержать». При этом первостепенные задачи связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора.