Гросси: атаки БПЛА по Энергодару угрожают ядерной безопасности
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников по Энергодару угрожают ядерной безопасности, они должны прекратиться. Его слова приводит пресс-служба агентства в соцсети X (бывший Twitter).
В сообщении указано, что Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки, при которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре, а также начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.
«Рафаэль Гросси говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены», – подчеркнуто в сообщении.
3 июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о трех ударах украинских беспилотников по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате чего пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Подстанция «Радуга» снабжает город и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС.
23 июня Гросси уже заявлял о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. 21 июня вооруженные силы Украины атаковали подстанцию «Радуга» , в результате чего был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от Запорожской АЭС. Из-за этого в городе начались перебои с подачей электричества.