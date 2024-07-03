Гросси: атаки БПЛА по Энергодару угрожают ядерной безопасности

В сообщении указано, что Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки, при которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре, а также начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.