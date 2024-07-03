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Гросси: атаки БПЛА по Энергодару угрожают ядерной безопасности

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников по Энергодару угрожают ядерной безопасности, они должны прекратиться. Его слова приводит пресс-служба агентства в соцсети X (бывший Twitter).

В сообщении указано, что Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки, при которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре, а также начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.

«Рафаэль Гросси говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены», – подчеркнуто в сообщении.

3 июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о трех ударах украинских беспилотников по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате чего пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Подстанция «Радуга» снабжает город и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС.

23 июня Гросси уже заявлял о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. 21 июня вооруженные силы Украины атаковали подстанцию «Радуга» , в результате чего был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от Запорожской АЭС. Из-за этого в городе начались перебои с подачей электричества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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