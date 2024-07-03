Лихачев: беспилотники ударили по подстанции вблизи Запорожской АЭС

«Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники ЗАЭС. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ, это демонстративное нарушение. <…> Со своей стороны мы сделаем все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось», – заявил Лихачев.