Лихачев: беспилотники ударили по подстанции вблизи Запорожской АЭС
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вооруженных сил Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС), пострадали восемь человек, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Он сообщил, что было три удара в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. Лихачев напомнил, что «Радуга» снабжает город и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС.
Во время атаки бригада работников ЗАЭС восстанавливала на станции потерянное электроснабжение. Всем раненым оказана помощь.
«Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники ЗАЭС. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ, это демонстративное нарушение. <…> Со своей стороны мы сделаем все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось», – заявил Лихачев.
21 июня украинская армия ударила по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате чего был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от Запорожской АЭС. В связи с этим в городе начались перебои с подачей электричества.
23 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, должны быть прекращены. Он подчеркивал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. Станция и Энергодар неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Москва заявляла, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Гросси подтверждал этот факт.