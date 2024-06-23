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Гросси призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара

Ведомости

Атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, должны быть прекращены, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В своем заявлении он подчеркнул, что атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции в городе участились, что создает угрозу в сфере безопасности. При этом в заявлении Гросси не указано, кто стоит за атаками на Энергодар.

«Кто бы за этим не стоял, это надо прекратить. Использование дронов против станции и ее окрестностей участилось. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Станция и Энергодар неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Москва заявляла, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Это подтверждал и сам Гросси.

Однако атаки со стороны Украины продолжаются. Так, 21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате которого был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от Запорожской АЭС, из-за чего в городе начались перебои с подачей электричества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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