Директор ЗАЭС: несколько подразделений обесточены после атаки в Энергодаре

ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Станция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Москва заявляла, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Это подтверждал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.