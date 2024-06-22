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Директор ЗАЭС: несколько подразделений обесточены после атаки в Энергодаре

Ведомости

Часть подразделений Запорожской АЭС (ЗАЭС) остались без света после атаки ВСУ по энергетическим объектам в Энергодаре. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

Без электроснабжения остаются транспортный цех, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды, склады с товарно-материальными ценностями, типография и другие подразделения.

«Это, естественно, удар и непосредственный удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность станции. То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС», – заявил Черничук «РИА Новости».

Около 20:30 глава военно-гражданской администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что ВСУ вновь атаковали город. Зафиксировано три атаки БПЛА. «Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке», – уточнил он. В результате удара пострадала женщина.

ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Станция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Москва заявляла, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Это подтверждал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 июня, что систематичность атак ВСУ на ЗАЭС демонстрирует тенденцию по созданию рисков техногенных аварий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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