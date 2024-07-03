Сотрудников МАГАТЭ проинформировали об атаке на Запорожскую АЭС

23 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, должны быть прекращены. Он подчеркивал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.