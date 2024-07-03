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Сотрудников МАГАТЭ проинформировали об атаке на Запорожскую АЭС

Ведомости

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получили необходимую информацию об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» 3 июля, в результате пострадали восемь человек, о чем рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, украинские войска нанесли три удара: в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. Подстанция «Радуга» снабжает город и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС.

Во время атаки бригада работников ЗАЭС восстанавливала на станции потерянное электроснабжение, раненым была оказана медицинская помощь.

21 июня армия Украины атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре, в результате чего был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от Запорожской АЭС. Из-за этого в городе начались перебои с подачей электричества.

23 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, должны быть прекращены. Он подчеркивал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. Станция и Энергодар неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Москва заявляла, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Гросси подтверждал этот факт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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