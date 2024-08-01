Зеленский анонсировал кадровые решения в августе

1 апреля 2024 г. стало известно о кадровых перестановках в окружении главы Украины. Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира, руководителя офиса (администрации) президента Андрея Смирнова (курировал юридические вопросы) и Алексея Днепрова (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.