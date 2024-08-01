Зеленский анонсировал кадровые решения в августе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых решениях в августе, не уточняя, о каких именно решениях идет речь. Соответствующее заявление политик сделал в своем Telegram-канале.
«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», – сказал Зеленский.
1 апреля 2024 г. стало известно о кадровых перестановках в окружении главы Украины. Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира, руководителя офиса (администрации) президента Андрея Смирнова (курировал юридические вопросы) и Алексея Днепрова (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.
Сам Зеленский назвал серию увольнений «оптимизацией» и заявил, что ожидает таких же мер от других чиновников. Согласно опубликованному 30 марта указу, Смирнова сменила замминистра юстиции Ирина Мудрая, а Днепрова – глава управления стратегических коммуникаций директората по вопросам информполитики офиса президента Елена Ковальская.
30 июня 2024 г. «Ведомости» сообщали о кадровых перестановках в правительстве Украины. Их анонсировал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.