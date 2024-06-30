Спикер Рады Стефанчук сообщил о кадровых перестановках в правительстве Украины

В мае президент России Владимир Путин заявил, что легитимность главы Украины Владимира Зеленского подошла к концу. Теперь Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. В ответ на заявление Путина Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о нелегитимности.