Спикер Рады Стефанчук сообщил о кадровых перестановках в правительстве Украины
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал кадровые перестановки в кабмине страны. Он сообщил о них во время телемарафона, его слова приводит издание «Страна».
«Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство», – сказал Стефанчук, подчеркнув, что правительство должно работать профессионально. По его словам, Рада обсудит кадровые перестановки на одном из ближайших заседаний.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что легитимность главы Украины Владимира Зеленского подошла к концу. Теперь Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. В ответ на заявление Путина Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о нелегитимности.
Путин подчеркнул, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Стефанчук. Он добавил, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не означает, что президентский срок Зеленского пролонгируется.