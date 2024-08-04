Север Израиля был атакован 30 ракетами со стороны Ливана
Север Израиля был обстрелян со стороны Ливана, большинство из около 30 запущенных ракет были перехвачены, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После того как ночью на севере Израиля прозвучали сирены, было обнаружено около 30 целей, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.
Одна ракета, как отмечается, упала в районе Бейт-Хиллеля, а несколько – в открытой местности. По предварительным данным, никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке шиитского движения «Хезболла», с которой, по утверждению ЦАХАЛ, и были выпущены снаряды, а также по «дополнительной террористической инфраструктуре» в районе Марджаюна на юге Ливана.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. 3 августа ЦАХАЛ сообщила о ликвидации одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.
На фоне этих событий французские авиакомпании Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан на 29 и 30 июля. До 5 августа также приостановлены рейсы в Бейрут авиакомпаний Lufthansa, Eurowings и Swiss.