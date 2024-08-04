Север Израиля был атакован 30 ракетами со стороны Ливана

Одна ракета, как отмечается, упала в районе Бейт-Хиллеля, а несколько – в открытой местности. По предварительным данным, никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке шиитского движения «Хезболла», с которой, по утверждению ЦАХАЛ, и были выпущены снаряды, а также по «дополнительной террористической инфраструктуре» в районе Марджаюна на юге Ливана.