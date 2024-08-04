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Север Израиля был атакован 30 ракетами со стороны Ливана

Ведомости

Север Израиля был обстрелян со стороны Ливана, большинство из около 30 запущенных ракет были перехвачены, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После того как ночью на севере Израиля прозвучали сирены, было обнаружено около 30 целей, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.

Одна ракета, как отмечается, упала в районе Бейт-Хиллеля, а несколько – в открытой местности. По предварительным данным, никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке шиитского движения «Хезболла», с которой, по утверждению ЦАХАЛ, и были выпущены снаряды, а также по «дополнительной террористической инфраструктуре» в районе Марджаюна на юге Ливана.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. 3 августа ЦАХАЛ сообщила о ликвидации одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.

На фоне этих событий французские авиакомпании Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан на 29 и 30 июля. До 5 августа также приостановлены рейсы в Бейрут авиакомпаний Lufthansa, Eurowings и Swiss.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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