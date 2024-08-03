Посольство США призвало американцев любым рейсом покинуть Ливан
Посольство США в Ливане призывает своих граждан покинуть страну любым доступным авиарейсом, при отсутствии средств на билеты американцы могут обратиться за помощью в дипведомство, следует из заявления на сайте посольства.
Несколько авиакомпаний, как отмечается в заявлении, приостановили полеты в Ливан, а билеты на многие рейсы были распроданы. При этом коммерческие рейсы все еще доступны для граждан. В посольстве призвали американцев забронировать любой доступный билет, даже если рейс не вылетает в ближайшее время или не следует по выбранному маршруту. Американцы также могут получить финансовую помощь в виде репатриационных кредитов на покупку билетов.
«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не выезжать из Ливана, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени», – говорится в заявлении.
В посольстве призвали людей не полагаться на правительство США для оказания помощи в эвакуации и предупредили, что если она произойдет, то граждане не смогут вылететь всей семьей и взять домашних животных, а впоследствии им придется возместить американскому правительству расходы на транспортировку.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На фоне этих событий французские авиакомпании Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан на 29 и 30 июля. До 5 августа также приостановлены рейсы в Бейрут авиакомпаний Lufthansa, Eurowings и Swiss.