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Посольство США призвало американцев любым рейсом покинуть Ливан

Ведомости

Посольство США в Ливане призывает своих граждан покинуть страну любым доступным авиарейсом, при отсутствии средств на билеты американцы могут обратиться за помощью в дипведомство, следует из заявления на сайте посольства.

Несколько авиакомпаний, как отмечается в заявлении, приостановили полеты в Ливан, а билеты на многие рейсы были распроданы. При этом коммерческие рейсы все еще доступны для граждан. В посольстве призвали американцев забронировать любой доступный билет, даже если рейс не вылетает в ближайшее время или не следует по выбранному маршруту. Американцы также могут получить финансовую помощь в виде репатриационных кредитов на покупку билетов.

«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не выезжать из Ливана, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени», – говорится в заявлении.

В посольстве призвали людей не полагаться на правительство США для оказания помощи в эвакуации и предупредили, что если она произойдет, то граждане не смогут вылететь всей семьей и взять домашних животных, а впоследствии им придется возместить американскому правительству расходы на транспортировку.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

На фоне этих событий французские авиакомпании Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан на 29 и 30 июля. До 5 августа также приостановлены рейсы в Бейрут авиакомпаний Lufthansa, Eurowings и Swiss.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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