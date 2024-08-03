Посольство США призвало американцев любым рейсом покинуть Ливан

Несколько авиакомпаний, как отмечается в заявлении, приостановили полеты в Ливан, а билеты на многие рейсы были распроданы. При этом коммерческие рейсы все еще доступны для граждан. В посольстве призвали американцев забронировать любой доступный билет, даже если рейс не вылетает в ближайшее время или не следует по выбранному маршруту. Американцы также могут получить финансовую помощь в виде репатриационных кредитов на покупку билетов.