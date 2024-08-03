Швеция временно закроет посольство в Ливане
Посольство Швеции в Бейруте будет временно закрыто. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в интервью телеканалу TV4.
«Министерство иностранных дел поручило своим сотрудникам покинуть Бейрут и отправиться на Кипр. Министерство планирует временное перемещение посольства», – уточнил Билльстрем.
В посольстве Швеции в Бейруте работают шесть человек. Ожидается, что они переедут на Кипр до конца августа с возможностью продления этого срока в зависимости от событий в регионе. По оценке шведского МИДа, ситуация в Ливане за последние дни ухудшилась. Министр призвал граждан Швеции воздержаться от поездок в Ливан. Тем, кто проживает в республике, рекомендуется покинуть ее, пока есть такая возможность.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.
Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.