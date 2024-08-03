Швеция временно закроет посольство в Ливане

В посольстве Швеции в Бейруте работают шесть человек. Ожидается, что они переедут на Кипр до конца августа с возможностью продления этого срока в зависимости от событий в регионе. По оценке шведского МИДа, ситуация в Ливане за последние дни ухудшилась. Министр призвал граждан Швеции воздержаться от поездок в Ливан. Тем, кто проживает в республике, рекомендуется покинуть ее, пока есть такая возможность.