Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан

Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек, включая несовершеннолетних. Израиль обвинил в атаке ливанское движение «Хезболла», однако последнее заявило о непричастности к инциденту, указав, что взрыв произошел после падения израильской противоракеты.