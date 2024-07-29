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Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан

Ведомости

Французские авиакомпании Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан на 29 и 30 июля. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя группы Air France-KLM.

Собеседник телеканала уточнил, что пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы об отмене рейсов, им предложат перенести полет или предоставят денежную компенсацию. Авиакомпании продолжат отслеживать геополитическую ситуацию в регионе для обеспечения безопасности полетов.

До 5 августа также приостановлены рейсы в Бейрут авиакомпаний Lufthansa, Eurowings и Swiss.

Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек, включая несовершеннолетних. Израиль обвинил в атаке ливанское движение «Хезболла», однако последнее заявило о непричастности к инциденту, указав, что взрыв произошел после падения израильской противоракеты.

После атаки власти Израиля пригрозили нанести сокрушительный удар по «Хезболле» и Ливану в целом вплоть до начала полномасштабной войны, правительства некоторых европейских стран уже призвали своих граждан покинуть территорию Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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