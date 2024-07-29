Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан
Французские авиакомпании Air France и Transavia France приостановили полеты в Ливан на 29 и 30 июля. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя группы Air France-KLM.
Собеседник телеканала уточнил, что пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы об отмене рейсов, им предложат перенести полет или предоставят денежную компенсацию. Авиакомпании продолжат отслеживать геополитическую ситуацию в регионе для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек, включая несовершеннолетних. Израиль обвинил в атаке ливанское движение «Хезболла», однако последнее заявило о непричастности к инциденту, указав, что взрыв произошел после падения израильской противоракеты.
После атаки власти Израиля пригрозили нанести сокрушительный удар по «Хезболле» и Ливану в целом вплоть до начала полномасштабной войны, правительства некоторых европейских стран уже призвали своих граждан покинуть территорию Ливана.