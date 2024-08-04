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Кадыров показал сдавшегося в плен украинца и заявил о росте недовольства в ВСУ

Ведомости

В зоне проведения спецоперации на Бахмутском направлении многие украинские военные сдаются в плен, а в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) растет недовольство, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 

Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с пленным гражданином Украины, венгром Василием Севке. Военнослужащего 5-й штурмовой бригады ВСУ взяли в плен бойцы отряда «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ, уточнил глава Чечни. Присутствие иностранцев в рядах ВСУ говорит о «критической нехватке» живой силы, добавил он. 

«Василий Севке предпочел сохранить свою жизнь вместо того, чтобы дожидаться очередного абсурдного приказа своего командования. Как правило, обычным украинским солдатам вышестоящие ставят невыполнимые задачи. Поэтому рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству», – написал Кадыров. 

Многие военные в рядах противника добровольно сдаются в плен на этом участке фронта, заявил глава Чечни. Этот факт, по его мнению, свидетельствует о «растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни». 

Минобороны РФ в конце июля сообщило, что в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В том же месяце бойцы ВС РФ взяли в плен группу украинских военнослужащих в ходе штурма одного из районов Красногоровки ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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