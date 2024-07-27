Минобороны: 17 украинских военных сдались в плен в Херсонской области

В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что четверо военнослужащих переплыли на другую сторону Днепра на самодельном плоту, чтобы сдаться в плен российским солдатам. Сальдо пояснил, что сдача в плен была согласована заранее с представителями Вооруженных сил России, и призвал других украинских солдат сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.