Минобороны: 17 украинских военных сдались в плен в Херсонской области
На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Один из сдавшихся в плен военнослужащих рассказал в опубликованном Минобороны видео, что его подразделению некуда было отступать. Он подтвердил, что командование их «кинуло».
В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что четверо военнослужащих переплыли на другую сторону Днепра на самодельном плоту, чтобы сдаться в плен российским солдатам. Сальдо пояснил, что сдача в плен была согласована заранее с представителями Вооруженных сил России, и призвал других украинских солдат сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.
17 июля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», сообщало Минобороны РФ. В конце июня 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных.