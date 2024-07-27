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Минобороны: 17 украинских военных сдались в плен в Херсонской области

Ведомости

На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Один из сдавшихся в плен военнослужащих рассказал в опубликованном Минобороны видео, что его подразделению некуда было отступать. Он подтвердил, что командование их «кинуло».

В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что четверо военнослужащих переплыли на другую сторону Днепра на самодельном плоту, чтобы сдаться в плен российским солдатам. Сальдо пояснил, что сдача в плен была согласована заранее с представителями Вооруженных сил России, и призвал других украинских солдат сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

17 июля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», сообщало Минобороны РФ. В конце июня 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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