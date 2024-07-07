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Сальдо: солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельном плоту и сдались в плен

Ведомости

Четверо военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыли на другую сторону Днепра на самодельном плоту, чтобы сдаться в плен российским солдатам, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские солдаты все больше понимают, что воевать против России не стоит. Сегодня четверо из них на самодельном плоту из пластиковых бутылок переплыли через Днепр и сдались в плен армии России», – написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо пояснил, что сдача в плен была согласована заранее с представителями Вооруженных сил России, также он призвал других украинских солдат сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в новых регионах введено военное положение.

В июне во время встречи в руководителями информационных агентств Путин привел цифры пленных с обеих сторон: российских солдат в плену у Украины 1348 человек, а украинских у России – 6465 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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