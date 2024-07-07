Сальдо: солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельном плоту и сдались в плен
Четверо военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыли на другую сторону Днепра на самодельном плоту, чтобы сдаться в плен российским солдатам, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Украинские солдаты все больше понимают, что воевать против России не стоит. Сегодня четверо из них на самодельном плоту из пластиковых бутылок переплыли через Днепр и сдались в плен армии России», – написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо пояснил, что сдача в плен была согласована заранее с представителями Вооруженных сил России, также он призвал других украинских солдат сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в новых регионах введено военное положение.
В июне во время встречи в руководителями информационных агентств Путин привел цифры пленных с обеих сторон: российских солдат в плену у Украины 1348 человек, а украинских у России – 6465 человек.