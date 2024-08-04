Бутина призвала упростить переселение в РФ из-за пропаганды ЛГБТ на Западе
Необходимо упростить условия переселения для граждан недружественных стран, которые не хотят оставаться на Западе из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявила член комитета по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Мария Бутина. Об этом сообщает «Дума ТВ».
В первую очередь, по словам депутата, речь идет о возможности переселения людей из Германии. Пересмотреть условия переезда стоит и для граждан стран Балтии, считает Бутина.
«Это люди с точки зрения нравственной, идейной линии своей жизни верующие, это полные люди, состоявшиеся, которые просто хотят безопасности психологической и религиозной свободы для своих детей. Мне кажется, мы должны все эти квоты и тесты облегчить для них», – сказала депутат.
Бутина также рассказала, что в Канаде и США в школьную программу включено изучение нетрадиционных ценностей, а в Германии, утверждает она, могут забрать ребенка из семьи «за нетолерантность».
В июле нижняя палата упростила соотечественникам получение вида на жительство. В декабре 2023 г. группа депутатов Госдумы РФ от «Справедливой России» внесла на рассмотрение законопроект о выдаче ВНЖ иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию из-за поддержки России.