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Бутина призвала упростить переселение в РФ из-за пропаганды ЛГБТ на Западе

Ведомости

Необходимо упростить условия переселения для граждан недружественных стран, которые не хотят оставаться на Западе из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявила член комитета по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Мария Бутина. Об этом сообщает «Дума ТВ».

В первую очередь, по словам депутата, речь идет о возможности переселения людей из Германии. Пересмотреть условия переезда стоит и для граждан стран Балтии, считает Бутина.

«Это люди с точки зрения нравственной, идейной линии своей жизни верующие, это полные люди, состоявшиеся, которые просто хотят безопасности психологической и религиозной свободы для своих детей. Мне кажется, мы должны все эти квоты и тесты облегчить для них», – сказала депутат.

Бутина также рассказала, что в Канаде и США в школьную программу включено изучение нетрадиционных ценностей, а в Германии, утверждает она, могут забрать ребенка из семьи «за нетолерантность».  

В июле нижняя палата упростила соотечественникам получение вида на жительство. В декабре 2023 г. группа депутатов Госдумы РФ от «Справедливой России» внесла на рассмотрение законопроект о выдаче ВНЖ иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию из-за поддержки России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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