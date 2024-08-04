Бутина призвала упростить переселение в РФ из-за пропаганды ЛГБТ на Западе

«Это люди с точки зрения нравственной, идейной линии своей жизни верующие, это полные люди, состоявшиеся, которые просто хотят безопасности психологической и религиозной свободы для своих детей. Мне кажется, мы должны все эти квоты и тесты облегчить для них», – сказала депутат.