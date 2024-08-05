Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, говорили весной в Кремле, комментируя принятие законопроекта о дополнительной помощи Киеву на сумму $60,75 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима». США решением о выделении новой военной помощи Украине похоронили экономику страны, говорил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин.