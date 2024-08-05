Украина получила почти $4 млрд от США
Украина получила от США $3,9 млрд в виде безвозмездного гранта через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 г. В целом Украина в этом году получит от США $7,8 млрд прямой бюджетной помощи», – написал Шмыгаль.
30 июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что каждый день конфликта на Украине обходится Киеву примерно в 120 млн евро (почти $130 млн), а ежемесячные военные расходы Киева составляют около 3,7 млрд евро.
Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, говорили весной в Кремле, комментируя принятие законопроекта о дополнительной помощи Киеву на сумму $60,75 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима». США решением о выделении новой военной помощи Украине похоронили экономику страны, говорил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин.