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Украина получила почти $4 млрд от США

Ведомости

Украина получила от США $3,9 млрд в виде безвозмездного гранта через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 г. В целом Украина в этом году получит от США $7,8 млрд прямой бюджетной помощи», – написал Шмыгаль.

30 июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что каждый день конфликта на Украине обходится Киеву примерно в 120 млн евро (почти $130 млн), а ежемесячные военные расходы Киева составляют около 3,7 млрд евро.

31 июля стало известно о поступлении первой партии истребителей F-16 от стран – членов НАТО.

Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, говорили весной в Кремле, комментируя принятие законопроекта о дополнительной помощи Киеву на сумму $60,75 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима». США решением о выделении новой военной помощи Украине похоронили экономику страны, говорил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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