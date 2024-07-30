Каждый день конфликта на Украине обходится Киеву в $130 млн
Ежемесячные военные расходы Киева составляют около 3,7 млрд евро, из-за чего в бюджете Украины образовалась «дыра» в 500 млрд грн (около $12,2 млрд). В связи с этим правительство страны предложило проект повышения налогов.
В конце июня МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта. Тогда же фонд одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.