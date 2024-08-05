Ким Чен Ын допустил возможность переговоров с США
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын допустил переговоры с США из-за характера союза, который возглавляет Вашингтон. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии передачи в войска КНДР новых тактических ракетных комплексов.
«Создание мощной силы – именно в этом заключается гарантия подлинного мира. И переговоры, и противоборство могут стать нашим выбором, но мы должны более последовательно быть готовыми к противоборству», – сказал Ким (цитата по ЦТАК).
Лидер республики отметил, что альянс стран, возглавляемый США, меняется в сторону военного блока, который основан на ядерном оружии. По словам Кима, обстановка вокруг КНДР в сфере военной безопасности сталкивается «с серьезными стратегическими и структурными изменениями». Он подчеркнул, что последние пять лет «военные акции США против КНДР» сопровождались ядерным аспектом.
1 августа агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного северокорейского дипломата сообщало, что КНДР хочет возобновить переговоры с США по ядерной тематике. Это может произойти в случае, если в президентских выборах в ноябре победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Северная Корея работает над новой стратегией переговоров, в частности над снятием санкций и получением экономической помощи.