Ким Чен Ын допустил возможность переговоров с США

1 августа агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного северокорейского дипломата сообщало, что КНДР хочет возобновить переговоры с США по ядерной тематике. Это может произойти в случае, если в президентских выборах в ноябре победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Северная Корея работает над новой стратегией переговоров, в частности над снятием санкций и получением экономической помощи.