Reuters: КНДР хочет возобновить переговоры с США по ядерной тематике
Северная Корея хочет возобновить переговоры с США по ядерной тематике в случае, если в президентских выборах победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного северокорейского дипломата.
«На этот раз министерство иностранных дел возьмет на себя управление, и Трампу будет не так-то просто снова связать КНДР по рукам и ногам на четыре года, при этом ничего не дав», – сказал дипломат в разговоре с агентством.
КНДР работает над новой стратегией переговоров, в частности над снятием санкции и получением экономической помощи. Отмечается, что страна определила Россию, США и Японию в качестве приоритетных направлений для внешней политики.
Лидер КНДР Ким Чен Ын встречался с Трампом во Вьетнаме в 2019 г. Reuters отмечает, что эта встреча провалилась из-за санкций. Источник агентства также обвинил Кима в том, что тот доверил ядерную дипломатию «неопытным военным командирам».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным противником Трампа до 21 июля был действующий президент страны Джо Байден, но он вышел из предвыборной гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. В июне Трамп на выступлении перед сторонникам в Чесапике, штат Вирджиния, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте».