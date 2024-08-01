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Reuters: КНДР хочет возобновить переговоры с США по ядерной тематике

Ведомости

Северная Корея хочет возобновить переговоры с США по ядерной тематике в случае, если в президентских выборах победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного северокорейского дипломата.

«На этот раз министерство иностранных дел возьмет на себя управление, и Трампу будет не так-то просто снова связать КНДР по рукам и ногам на четыре года, при этом ничего не дав», – сказал дипломат в разговоре с агентством.

КНДР работает над новой стратегией переговоров, в частности над снятием санкции и получением экономической помощи. Отмечается, что страна определила Россию, США и Японию в качестве приоритетных направлений для внешней политики.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встречался с Трампом во Вьетнаме в 2019 г. Reuters отмечает, что эта встреча провалилась из-за санкций. Источник агентства также обвинил Кима в том, что тот доверил ядерную дипломатию «неопытным военным командирам».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным противником Трампа до 21 июля был действующий президент страны Джо Байден, но он вышел из предвыборной гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. В июне Трамп на выступлении перед сторонникам в Чесапике, штат Вирджиния, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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