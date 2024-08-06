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Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» ад-Дина Джавады

Ведомости

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира элитного спецподразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Али Джамаля ад-Дина Джавада. Об этом сообщила пресс-служба армии.

По информации ЦАХАЛа, военно-воздушные силы Израиля провели операцию в районе населенного пункта Эбба. «Это представляет собой серьезный удар по способности организации "Хезболла" продвигать и проводить теракты на северной границе Израиля», – говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также отмечается, что Израиль нанес удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в районе Кфаркелы в южной части Ливана. Кроме того, армия Израиля перехватила несколько воздушных целей на границе со страной.

30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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