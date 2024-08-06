Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» ад-Дина Джавады
Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира элитного спецподразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Али Джамаля ад-Дина Джавада. Об этом сообщила пресс-служба армии.
По информации ЦАХАЛа, военно-воздушные силы Израиля провели операцию в районе населенного пункта Эбба. «Это представляет собой серьезный удар по способности организации "Хезболла" продвигать и проводить теракты на северной границе Израиля», – говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении также отмечается, что Израиль нанес удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в районе Кфаркелы в южной части Ливана. Кроме того, армия Израиля перехватила несколько воздушных целей на границе со страной.
30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.