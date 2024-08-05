Четыре самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Четыре израильских самолета вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе гражданской авиации Ливана.
«Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом», – заявил источник.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. В Армии обороны Израиля позднее заявили, что Ливан атаковал 30 ракетами север страны.