Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Новоселовки Первой
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, в которой поздравил их со взятием под контроль Новоселовки Первой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград, отмечается в сообщении.
«С первых дней специальной военной операции полк успешно выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях», – сказано в телеграмме главы оборонного ведомства.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения Донбасса от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В середине июня 2024 г. президент России Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла.