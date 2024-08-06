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Reuters сообщило о пяти раненых военнослужащих США при ударе по базе в Ираке

Ведомости

Как минимум пять американских военнослужащих были ранены при атаке на военную базу на западе Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что по авиабазе аль-Асад было выпущено две ракеты «Катюша», они упали на территорию военного объекта. Собеседники агентства уточнили, что один из военных получил тяжелые ранения. Персонал базы оценивает последствия атаки, количество пострадавших может вырасти.

По словам источников Reuters, непонятно, связана ли атака «с угрозами Ирана принять ответные меры в связи с убийством лидера «Хамаса»».

Об ударе по авиабазе аль-Асад Reuters сообщало поздним вечером 5 августа, о пострадавших на тот момент информации не было.

5 августа сообщалось, что в ближайшее время Иран может атаковать Израиль в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот день заявлял, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» может начаться в ближайшие 24-48 часов. Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупреждал Израиль о намерении атаковать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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