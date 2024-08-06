Reuters сообщило о пяти раненых военнослужащих США при ударе по базе в Ираке
Как минимум пять американских военнослужащих были ранены при атаке на военную базу на западе Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
Отмечается, что по авиабазе аль-Асад было выпущено две ракеты «Катюша», они упали на территорию военного объекта. Собеседники агентства уточнили, что один из военных получил тяжелые ранения. Персонал базы оценивает последствия атаки, количество пострадавших может вырасти.
По словам источников Reuters, непонятно, связана ли атака «с угрозами Ирана принять ответные меры в связи с убийством лидера «Хамаса»».
Об ударе по авиабазе аль-Асад Reuters сообщало поздним вечером 5 августа, о пострадавших на тот момент информации не было.
5 августа сообщалось, что в ближайшее время Иран может атаковать Израиль в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот день заявлял, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» может начаться в ближайшие 24-48 часов. Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупреждал Израиль о намерении атаковать.