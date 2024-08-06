Reuters сообщило о пяти раненых военнослужащих США при ударе по базе в Ираке

5 августа сообщалось, что в ближайшее время Иран может атаковать Израиль в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот день заявлял, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» может начаться в ближайшие 24-48 часов. Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупреждал Израиль о намерении атаковать.