Meta извинилась за удаление постов премьера Малайзии о смерти Хании

«Мы приносим извинения за операционную ошибку, в результате которой был удален контент со страниц премьер-министра в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской), но с тех пор контент был восстановлен с правильной маркировкой "заслуживает освещения в печати"», – заявил представитель корпорации.