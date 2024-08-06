Meta извинилась за удаление постов премьера Малайзии о смерти Хании
Корпорация Meta (признана в России экстремистской организацией) принесла официальные извинения за удаление на своих платформах постов премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, в которых он отдавал дань уважения убитому политическому лидеру «Хамаса» Исмаилу Хании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.
«Мы приносим извинения за операционную ошибку, в результате которой был удален контент со страниц премьер-министра в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской), но с тех пор контент был восстановлен с правильной маркировкой "заслуживает освещения в печати"», – заявил представитель корпорации.
4 августа Анвар Ибрагим посетил митинг в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре. Прямая трансляция также была на короткое время остановлена из-за жалобы на нарушение прав интеллектуальной собственности, связанной с музыкой, говорится в заявлении.
28 июля стало известно, что власти Малайзии направили заявку в Россию на вступление страны в БРИКС. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г.