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Meta извинилась за удаление постов премьера Малайзии о смерти Хании

Ведомости

Корпорация Meta (признана в России экстремистской организацией) принесла официальные извинения за удаление на своих платформах постов премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, в которых он отдавал дань уважения убитому политическому лидеру «Хамаса» Исмаилу Хании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

«Мы приносим извинения за операционную ошибку, в результате которой был удален контент со страниц премьер-министра в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской), но с тех пор контент был восстановлен с правильной маркировкой "заслуживает освещения в печати"», – заявил представитель корпорации.

4 августа Анвар Ибрагим посетил митинг в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре. Прямая трансляция также была на короткое время остановлена из-за жалобы на нарушение прав интеллектуальной собственности, связанной с музыкой, говорится в заявлении.

28 июля стало известно, что власти Малайзии направили заявку в Россию на вступление страны в БРИКС. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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