Малайзия направила Москве письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. О желании вступить в БРИКС также сообщили Боливия и Венесуэла. В июле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС. Малайзия заявила, что хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Всего в очереди на присоединение к объединению стоят 24 страны, сообщила в июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.