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Малайзия направила Москве письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Ведомости

Малайзия недавно направила заявку в Россию на вступление страны в БРИКС, сообщил в X премьер-министр страны Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Лавров в выходные находится с двухдневным официальным визитом в Малайзии, написал премьер. Он отметил, что на встрече стороны обсуждали вопрос членства страны в объединении. 

«Малайзия направила письмо-заявку в Россию как председателю межправительственной организации БРИКС недавно. Мы затронули аспекты укрепления двустороннего сотрудничества, и Малайзия настояла на том, чтобы существующие отношения расширялись и укреплялись, особенно в инвестиционно-торговой, научно-технической, сельскохозяйственной, оборонной и военной сферах, образовании и туризме, культуре», – написал Ибрагим.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. О желании вступить в БРИКС также сообщили Боливия и Венесуэла. В июле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС. Малайзия заявила, что хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Всего в очереди на присоединение к объединению стоят 24 страны, сообщила в июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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