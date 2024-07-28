Малайзия направила Москве письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия недавно направила заявку в Россию на вступление страны в БРИКС, сообщил в X премьер-министр страны Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Лавров в выходные находится с двухдневным официальным визитом в Малайзии, написал премьер. Он отметил, что на встрече стороны обсуждали вопрос членства страны в объединении.
«Малайзия направила письмо-заявку в Россию как председателю межправительственной организации БРИКС недавно. Мы затронули аспекты укрепления двустороннего сотрудничества, и Малайзия настояла на том, чтобы существующие отношения расширялись и укреплялись, особенно в инвестиционно-торговой, научно-технической, сельскохозяйственной, оборонной и военной сферах, образовании и туризме, культуре», – написал Ибрагим.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. О желании вступить в БРИКС также сообщили Боливия и Венесуэла. В июле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС. Малайзия заявила, что хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Всего в очереди на присоединение к объединению стоят 24 страны, сообщила в июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.