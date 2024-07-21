Посол в РФ: Бразилия предложила принять в БРИКС Колумбию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС. Об этом сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, пишет ТАСС.
Дипломат отметил, что есть несколько кандидатов на вступление в БРИКС из Латинской Америки и «пока сложно сказать, какая из стран далее присоединится». Он предположил, что саммит БРИКС в Казани станет возможностью обсудить этот вопрос.
18 апреля Лула да Силва и президент Колумбии Густаво Петро в совместном заявлении указали на заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. О желании вступить в БРИКС также сообщили Боливия и Венесуэла. Малайзия заявила, что хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Всего в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
С начала этого года началось председательство России в БРИКС. Ключевым мероприятием станет саммит БРИКС в Казани 22–24 октября.