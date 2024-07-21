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Посол в РФ: Бразилия предложила принять в БРИКС Колумбию

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС. Об этом сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, пишет ТАСС. 

Дипломат отметил, что есть несколько кандидатов на вступление в БРИКС из Латинской Америки и «пока сложно сказать, какая из стран далее присоединится». Он предположил, что саммит БРИКС в Казани станет возможностью обсудить этот вопрос.

18 апреля Лула да Силва и президент Колумбии Густаво Петро в совместном заявлении указали на заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС. 

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. О желании вступить в БРИКС также сообщили Боливия и Венесуэла. Малайзия заявила, что хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Всего в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

С начала этого года началось председательство России в БРИКС. Ключевым мероприятием станет саммит БРИКС в Казани 22–24 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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