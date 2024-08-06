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Глава минюста Германии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

Ведомости

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в России иностранцы якобы не находятся в безопасности, призвав граждан ФРГ не посещать РФ без крайней необходимости. Об этом он рассказал в интервью журналу Stern.

Как рассказал Бушман, решение об участии в обмене заключенными между западными странами и РФ далось немецким властям нелегко, особенно в отношении Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному сроку в немецкой тюрьме за убийство. Бушман назвал решение об обмене самым трудным в его политической карьере.

«Мы воздержались от исполнения приговора в отношении законно осужденного убийцы. Это горько», – заявил Бушман.

1 августа Россия совершила крупнейший обмен заключенными со странами Запада. Были освобождены более 16 человек, а на Родину вернулись 10 осужденных за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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