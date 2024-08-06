Глава минюста Германии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию
Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в России иностранцы якобы не находятся в безопасности, призвав граждан ФРГ не посещать РФ без крайней необходимости. Об этом он рассказал в интервью журналу Stern.
Как рассказал Бушман, решение об участии в обмене заключенными между западными странами и РФ далось немецким властям нелегко, особенно в отношении Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному сроку в немецкой тюрьме за убийство. Бушман назвал решение об обмене самым трудным в его политической карьере.
«Мы воздержались от исполнения приговора в отношении законно осужденного убийцы. Это горько», – заявил Бушман.
1 августа Россия совершила крупнейший обмен заключенными со странами Запада. Были освобождены более 16 человек, а на Родину вернулись 10 осужденных за рубежом.