Глава минюста Германии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

Как рассказал Бушман, решение об участии в обмене заключенными между западными странами и РФ далось немецким властям нелегко, особенно в отношении Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному сроку в немецкой тюрьме за убийство. Бушман назвал решение об обмене самым трудным в его политической карьере.