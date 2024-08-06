Росавиация отслеживает ситуацию с полетами в Иран
Росавиация держит ситуацию с полетами в Иран на постоянном контроле. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«К настоящему времени каких-либо извещений (NOTAM), ограничивающих использование воздушного пространства Ирана, не было. В случае изменения ситуации информация будет незамедлительно доведена до российских перевозчиков», – уточнил Кореняко.
Прямые перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран продолжают выполнять авиакомпании «Аэрофлот» и «Северный ветер».
1 августа издание The Times of Israel сообщило, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве находятся около 70 000 пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние рейсы из страны на случай новых отмен. Другие хотят сдать билеты из-за опасений, что потом они не смогут вернуться в страну.
Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможном ответе Ирана на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.