Росавиация отслеживает ситуацию с полетами в Иран

1 августа издание The Times of Israel сообщило, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве находятся около 70 000 пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние рейсы из страны на случай новых отмен. Другие хотят сдать билеты из-за опасений, что потом они не смогут вернуться в страну.