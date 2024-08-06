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Главе МИД Бангладеш запретили покидать страну

Ведомости

Министру иностранных дел Бангладеш Хасану Махмуду запретили покидать страну при попытке вылета из аэропорта столичной Дакки, пишет издание Daily Observer.

«Главе МИД павшего правительства и секретарю правящей партии «Авами Лиг» Хасану Махмуду запретили покидать страну в аэропорту Дакки», – говорится в материале.

6 августа в столице Бангладеш был задержан бывший министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Зунаид Ахмед Палак. Источники в аэропорту Дакки сообщили Daily Observer, что Палак отправился в аэропорт, чтобы бежать в столицу Индии Нью-Дели.

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.

На фоне беспорядков и усугубления ситуации премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку. Хасина бежала из страны на военном вертолете вместе со своей сестрой. Вертолет приземлился в Индии. Газета The Hindu писала, что премьер планирует просить убежища в Великобритании. Сестра премьера имеет британское гражданство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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