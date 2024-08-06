Главе МИД Бангладеш запретили покидать страну
Министру иностранных дел Бангладеш Хасану Махмуду запретили покидать страну при попытке вылета из аэропорта столичной Дакки, пишет издание Daily Observer.
«Главе МИД павшего правительства и секретарю правящей партии «Авами Лиг» Хасану Махмуду запретили покидать страну в аэропорту Дакки», – говорится в материале.
6 августа в столице Бангладеш был задержан бывший министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Зунаид Ахмед Палак. Источники в аэропорту Дакки сообщили Daily Observer, что Палак отправился в аэропорт, чтобы бежать в столицу Индии Нью-Дели.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
На фоне беспорядков и усугубления ситуации премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку. Хасина бежала из страны на военном вертолете вместе со своей сестрой. Вертолет приземлился в Индии. Газета The Hindu писала, что премьер планирует просить убежища в Великобритании. Сестра премьера имеет британское гражданство.