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Нобелевский лауреат Юнус готов возглавить временное правительство Бангладеш

Ведомости

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус готов возглавить временное правительство Бангладеш, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

«Я всегда дистанцировался от политики, но сегодня, если в Бангладеш необходимо действовать ради моей страны и ради мужества моего народа, то я это сделаю», – сказал он в интервью агентству.

Юнус заявил, что он «тронут доверием протестующих», которые предложили ему возглавить правительство.

Днем 6 августа The Daily Star сообщило, что Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш. По данным издания, сейчас он находится за рубежом, где проходит медицинские процедуры.

Формирование временного правительства Бангладеш началось после прошедших в июле массовых протестов. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.

Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне протестов подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что премьер планирует просить убежища в Великобритании. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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